Motie-Rutte mogelijk tegen premier Rutte?

2. Is het niet raar dat iemand tegelijk bewindspersoon en Kamerlid is? De Kamer controleert toch het kabinet?

Nederland kent inderdaad een ‘dualistisch systeem’: het parlement en de regering staan los van elkaar en je kunt normaal gesproken niet van allebei lid zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk: daar blijven bewindspersonen tijdens hun regeerperiode lid van het parlement. Zo is premier May in het Lagerhuis nog steeds vertegenwoordiger van het district Maidenhead.

Op de absolute scheiding tussen parlement en kabinet maakt de Grondwet een uitzondering voor de duur van de formatie. Volgens artikel 57 kan een minister of staatssecretaris “die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.”

Die regel is bedacht om praktische redenen: na verkiezingen worden bijna altijd bewindslieden in de Tweede Kamer gekozen. Vaak zitten er ook lijsttrekkers bij. Als de combinatie niet mogelijk was, zou bijvoorbeeld VVD-leider Rutte na de verkiezingen ofwel het premierschap moeten neerleggen ofwel geen zitting moeten nemen in het orgaan waarin hij net is gekozen. Beide opties liggen niet erg voor de hand.

3. Bestaat deze regel al lang?

In deze vorm is de combinatiemogelijkheid er sinds 1983. Dat betekent dus theoretisch dat een minister onbeperkt lid van de Kamer kan blijven, zolang er nog geen nieuw kabinet is. Vóór 1983 konden de functies ook al worden gecombineerd, maar toen was de maximale duur drie maanden. Met andere woorden: als de formatie langer duurde dan drie maanden, moest de betrokkene kiezen voor een van beide functies. In de praktijk kwam het geregeld voor dat er niet binnen drie maanden een kabinet was. In 1977 bijvoorbeeld duurde de formatie bijna zeven maanden. PvdA-leider Den Uyl was behalve Kamerlid ook premier en drie maanden na de verkiezingen koos hij ervoor om in het kabinet te blijven. Hij maakte vanaf dat moment dus geen deel meer uit van de Kamer.