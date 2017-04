Hoe de natuurramp in Colombia zoveel levens kon kosten

Het gevaar in Mocoa is nog niet helemaal geweken: het water in de rivieren staat nog steeds hoog. Daarnaast wordt de komende weken in meer gebieden in Colombia hevige regenval verwacht.

Elenbaas is bang dat een volgende natuurramp opnieuw slachtoffers zal eisen. "Ik vrees dat de ramp bij Mocoa niet leidt tot een beter regeringsbeleid. Ook dat is kenmerkend voor Colombia: nu is de natie eventjes één, maar daarna gaat men weer over tot de orde van de dag."