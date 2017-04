Nederland 'bespaarde' tientallen miljarden op de NAVO

Als Nederland de afgelopen vijftien jaar netjes 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) had besteed aan defensie, had dat Nederland 63 miljard euro extra gekost. Dat heeft Frank Bekkers van HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) op verzoek van de NOS berekend. Aanleiding is de 'rekening' die president Trump vorige week aan Duitsland presenteerde.

De lidstaten van de NAVO hebben een aantal jaren geleden afgesproken dat ze ieder 2 procent van hun bbp – de totale waarde van alle in een jaar geproduceerde goederen en diensten - in de krijgsmacht steken. De enige NAVO-landen die dat halen zijn de VS, Groot-Brittannië, Estland, Polen en Griekenland.

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij er genoeg van heeft dat bondgenoten al jaren hun belofte niet nakomen en eist dat ze meer bijdragen aan de NAVO.

345 miljard

In dat verband heeft hij de Duitse bondskanselier Merkel onlangs voorgerekend dat Duitsland een rekening van 345 miljard euro heeft openstaan, geld dat Duitsland volgens de VS de afgelopen vijftien jaar te weinig heeft besteed aan defensie. De Amerikanen namen voor hun rekensom 2002 als uitgangspunt. Merkels voorganger Gerhard Schroeder heeft toen beloofd dat Duitsland een hogere bijdrage aan de NAVO ging leveren. Angela Merkel beloofde Trump onlangs dat Duitsland volgens afspraak geleidelijk meer geld aan defensie gaat uitgeven.

Ook Nederland haalt de 2 procent al jaren niet. De laatste keer was in 1994. Nederland geeft op dit moment 1,15 procent van het bbp uit aan defensie. Opgeteld over de afgelopen vijftien jaar – dezelfde periode als Duitsland – zou dat dus uitkomen op een totaal van 63 miljard euro.