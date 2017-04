Webcam-afperser Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Canada wil hem vervolgen in verband met de zelfmoord van de 15-jarige Amanda Todd.

De Hoge Raad bevestigt met de uitspraak een eerder vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Aydin C. was tegen dit vonnis in beroep gegaan. De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie moet de uitlevering nog goedkeuren.

Gevangenisstraf

C. werd vorige maand door een Nederlandse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en acht maanden. Hij heeft tientallen meisjes aangezet tot seksuele handelingen voor de webcam.

De zaak van Amanda Todd werd hierin niet meegenomen. Het Canadese meisje pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze jarenlang door C. zou zijn gepest en gechanteerd met een naaktfoto. Ze kreeg bekendheid door haar hulproep op Youtube.