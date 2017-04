Voormalig Vestia-topman Erik Staal opgepakt

Voormalig Vestia-topman Erik Staal is gisteren gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie. Waarvan hij verdacht wordt is niet duidelijk. Het zou niet rechtstreeks te maken hebben met de Vestia-affaire.

Er is volgens het Financieele Dagblad ook conservatoir beslag gelegd op een woning van Staal in Amsterdam, voor een bedrag van 1,47 miljoen euro. Of er ook beslag is gelegd op zijn huis op Bonaire is niet bekend. Bij zijn woning in Krimpen aan de Lek heeft het Openbaar Ministerie waarschijnlijk huiszoeking gedaan.

Derivaten

Woningcorporatie Vestia ging in 2012 bijna failliet doordat het bedrijf risicovolle derivaten had gekocht. Dat zijn financiële producten om renteschommelingen op te vangen. Andere corporaties moesten te hulp schieten om Vestia te redden.

Staal was tot die tijd verantwoordelijk voor het beleid van Vestia. Vorig jaar werd een schikking van 4,8 miljoen euro getroffen met Staal en een aantal oud-commissarissen. Er werd niet vastgelegd wie er aansprakelijk was voor de problemen bij Vestia.