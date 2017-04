Vermoedelijk gifgasaanval in Syrië

In het noordwesten van Syrië zijn zeker 35 burgers omgekomen bij een gifgasaanval. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat via een netwerk in Syrië vanuit Groot-Brittannië bericht over de oorlog.

Volgens de activisten hebben Syrische of Russische straaljagers aanvallen uitgevoerd op de plaats Khan Sheikhoun, die in handen is van opstandelingen. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Velen van hen zouden er slecht aan toe zijn.

Groeperingen die verbonden zijn aan de oppositie hebben foto's verspreid van mensen die zouden zijn overleden door verstikking na de aanval.