Zuid-Afrika krijgt 'junkstatus', financiële toekomst op het spel

Gigaba liet na zijn aanstelling weten dat hij de Zuid-Afrikaanse economie radicaal wil hervormen. Hij wil zijn economische beleid laten bepalen door het volk, en niet door deskundigen. Maar in het land is er weinig vertrouwen dat hij het beter zal doen dan zijn voorganger Gordhan. In de media klinkt verontwaardiging over de wisseling van de wacht.