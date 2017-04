Lefevere ziet Gilbert liever niet in Parijs-Roubaix

Gilbert heeft zich ten doel gesteld de vijf belangrijkste klassiekers te winnen. De Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije heeft hij al binnen. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op zijn erelijst. "Sinds ik profrenner ben, is het mijn droom om alle monumenten te winnen. Mijn carrière is nog niet voorbij dus ik blijf dromen", zei Gilbert afgelopen zondag bij Sporza.

Zekerheid dat hij zondag in Parijs-Roubaix mag starten, had Gilbert zondag nog niet. "Ik moet nog met de ploegleiding spreken. Ik ben in de vorm van mijn leven en heb geen zekerheid dat ik die kan houden tot Luik-Bastenaken-Luik. Het liefst rij ik, maar we moeten dat samen rustig beslissen", aldus Gilbert.

Totaalplaatje QuickStep

Lefevere wil het zekere voor het onzekere nemen en Gilbert fris houden tot de heuvelklassiekers: de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik snap wel dat Gilbert in de afscheidskoers van Tom Boonen iets wil terugdoen voor hem, maar ik bekijk het liever op langere termijn. We moeten naar het totaalplaatje kijken."