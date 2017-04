'Bonden willen zwarte lijst misdragende vliegtuigpassagiers'

Er moet een Europese zwarte lijst komen van passagiers die zich ernstig misdragen in het vliegtuig. De Telegraaf schrijft dat pilotenvakbond VNV en FNV Cabine daarvoor pleiten.

De bonden doen dit naar aanleiding van cijfers over incidenten met reizigers die de Inspectie voor Leefomgeving en Transport vandaag bekendmaakt, schrijft de Telegraaf. Zo waren er vorig jaar 985 meldingen van wangedrag van passagiers; een toename van 265 vergeleken met het jaar ervoor.

Vorig jaar waren er volgens de krant veertien incidenten die invloed hadden op de vlucht. In drie gevallen keerde het toestel na opstijgen om of week uit naar een andere luchthaven.

Privacy

FNV Cabine-bestuurder Boufangacha zegt tegen de krant dat maatschappijen nu al eigen zwarte lijsten hebben, maar deze gegevens om privacyredenen niet mogen delen. "Wie niet met KLM mee mag, kan gewoon via British Airways boeken."

Omdat er alcohol in het spel was bij veel van die misdragingen, willen de vakbonden ook dat Schiphol de verkoop van alcohol aan reizigers beperkt. De krant schrijft over problemen met dronken jongeren die plassen in het gangpad en mensen die aan boord seks hebben.