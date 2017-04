Polanski nog niet af van oude misbruikzaak

Filmregisseur Roman Polanski moet naar de Verenigde Staten komen als hij een einde wil aan de langslepende misbruikzaak die tegen hem loopt. Een rechter in Los Angeles heeft Polanski's verzoek afgewezen om de zaak te behandelen zonder dat de regisseur zelf aanwezig is in de rechtszaal.

De Pools-Franse Polanski (83) had in 1977 in Los Angeles seks met een meisje van 13. Hij werd gepakt en zat ruim een maand in de cel. Na zijn vrijlating was hij bang voor een lange straf en vluchtte naar Europa.

Sinds 2005 zitten de Amerikaanse autoriteiten actief achter hem aan. Polanski weigert naar de VS af te reizen om de rechtszaak bij te wonen omdat hij bang is dat hij dan in de cel verdwijnt.

Voortvluchtige

De rechter in Los Angeles zegt dat nu dat er geen reden is om eerdere vonnissen tegen de filmregisseur te herroepen. Daarin werd geoordeeld dat Polanski een voortvluchtige is en zijn zaak in de VS moet bijwonen.

Volgens Polanski's advocaat zijn er fouten gemaakt in de eerdere zaken tegen zijn cliƫnt en weigert de rechter daar op in te gaan.

De advocaat vindt dat Polanski zijn zaak al heeft uitgezeten, omdat hij in 2009 en 2010 huisarrest had in Zwitserland. De Amerikanen vroegen de Zwitserse autoriteiten toen om zijn uitlevering, maar besloten uiteindelijk het verzoek af te wijzen.

Doordat de VS achter de filmregisseur aanzit, kan hij nauwelijks reizen. Hij verblijft in Frankrijk, Zwitserland en Polen. Het Poolse Hooggerechtshof bepaalde eind vorig jaar nog dat Polanski niet mag worden uitgeleverd aan de VS.