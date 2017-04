Meer winkels, maar minder etalages en meer online

Je zou het niet direct zeggen met de stroom aan faillissementen van warenhuizen en winkelketens in het achterhoofd, maar de afgelopen tien jaar is het aantal winkels met een vijfde gegroeid.

De toename komt voor rekening van de webwinkels, want het aantal fysieke winkels is juist gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2007 waren er 105.300 winkels, in 2016 waren dat er 127.800. In die tien jaar verdwenen bijna 4500 'echte' winkels maar kwamen er 27.000 webwinkels bij.

Kleren

Bij de winkels die verdwenen zitten vooral computerwinkels, kleine elektronicazaken, kunsthandels, antiekwinkels en kledingzaken.

Kledingwinkels vormen nog wel de hoofdmoot van het aantal fysieke winkels. Een op de zes is een kledingzaak. Het aantal online kledingwinkels steeg sinds 2013 met maar liefst 68 procent. Ook onder de webshops zijn kleren de belangrijkste categorie.

Vis

Enkele branches zagen hun aantal fysieke winkels wel groeien. Dat geldt bijvoorbeeld voor warenhuizen (vooral HEMA's), viswinkels en tweedehandskledingzaken. Koplopers zijn telefoonwinkels, die groeiden met 37 procent.

Meer of minder winkels hangt ook samen met de stad of regio. Van de belangrijkste steden per provincie zagen alleen de inwoners van Lelystad en Almere het aantal winkels toenemen. In Amsterdam, Middelburg en Den Bosch bleef het ongeveer gelijk.

In alle andere plaatsen daalde het aantal winkels. In Maastricht, Terneuzen, Assen en Emmen verdween zelfs een op de tien winkels.