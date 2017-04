Verdachte mishandeling homostel doet zelf aangifte

Een van de jongens die zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling van een homostel in Arnhem, gaat zelf aangifte doen tegen het homopaar. Advocaat Gerald Roethof, die de 16-jarige jongen vertegenwoordigt, maakte dat bekend in het tv-programma Pauw.

Volgens Roethof viel het stel zijn cliënt zelf aan. De mishandeling van het homostel was volgens hem een reactie op agressie van de twee mannen, die volgens de jongen de eerste klap uitdeelden.

Het incident had volgens Roethof niets te maken met de geaardheid van de twee slachtoffers.

Ook zegt hij dat er geen gebruik is gemaakt van een betonschaar. Maar zijn cliënt sluit niet uit dat één van de twee mishandelde mannen zijn voortanden is verloren als gevolg van een klap die hij met zijn vuist heeft uitgedeeld.

Camerabeelden

"We zien wel vaker dat er in Nederland iets gebeurt en dat één partij als slachtoffer gezien wordt; de ander is dan automatisch de dader." Volgens advocaat Roethof ligt het vaak genuanceerder en is dat bij deze zaak ook zo. Hij roept op het politieonderzoek naar de mishandeling af te wachten.

Zijn cliënt zou de politie om camerabeelden hebben gevraagd. Of die er ook zijn, is onduidelijk.

Roethof bestrijdt dat alle jongens een Marokkaanse achtergrond hebben, zoals het homostel zei. Volgens de advocaat bestond de groep uit vier jongens van rond de zestien met verschillende achtergronden. Zij hebben zich gemeld bij de politie.

Eerder pakte de politie al twee andere verdachten op, een jongen van 14 en een man van 20.

Hand in hand

De mishandeling van het homoseksuele stel leidde tot veel verontwaardiging. Veel mensen gaven gehoor aan een oproep van presentatrice Barbara Barend om foto's te delen waarop mensen hand in hand lopen.

In Arnhem wordt zaterdag gedemonstreerd tegen geweld tegen homo's. De organisatie roept demonstranten op om dit protest hand in hand te doen.