'Veel te weinig mensen veroordeeld voor anti-homogeweld'

Hoewel lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers) tegenwoordig veel vaker aangifte doen van geweld of intimidatie, komt het maar weinig tot een veroordeling. Dat zegt COC Nederland naar aanleiding van de ernstige mishandeling van een homostel in Arnhem.

"In 2009 waren er nog 400 aangiften per jaar, nu zijn dat er 1500", zegt Tanja Ineke van COC. Het gat tussen het melden van anti-homogeweld en een straf van de rechter, is volgens haar groot. "Per jaar worden maar negen mensen veroordeeld voor geweld tegen homo's. Dat is natuurlijk veel te weinig."