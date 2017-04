Westervoortse brug in regenboogkleuren na mishandeling homostel

De Westervoortse brug is vanavond gehuld in de regenboogkleuren. De Gelderse gemeente Westervoort wil zo het homostel steunen dat afgelopen weekend in elkaar geslagen werd in Arnhem.

"We vinden het onacceptabel wat er is gebeurd dit weekend", reageert burgemeester Van Hout bij Omroep Gelderland. "Diversiteit hoort bij Nederland, geweld niet. Dat de verlichte brug maar door iedereen gezien mag worden."

Regenboogvlag

Als het aan Bert Jacobsz uit Heemskerk ligt, kleuren woensdag in heel Nederland de straten in de kleuren van de regenboog. Hij roept via Facebook iedereen op om die dag de regenboogvlag uit te hangen.

"Zo'n leuk stel, dat toegetakeld wordt omdat ze van elkaar houden. Vreselijk", zegt hij tegen de regionale omroep NH. "Ik hoop met de actie te bereiken dat liefde alles overwint. Dat is met alles zo: als je liefde uit blijft stralen, dan win je vanzelf."

Hand in hand

Al de hele dag is er in het hele land aandacht voor het mishandelde stel. Een oproep van sportjournalist Barbara Barend om hand in hand te lopen, kreeg vandaag veel gehoor op sociale media.

Vanmorgen vroeg kwamen Alexander Pechtold en Wouter Koolmees van D66 hand in hand aan bij de formatiegesprekken in Den Haag. In Amersfoort stonden vanavond twintig raadsleden hand in hand stil bij homohaat.

"Je moet kunnen zijn wie je bent en je moet kunnen houden van wie je wilt houden", aldus het Amersfoortse D66-raadslid Jacques Happe tegen RTV Utrecht. "We houden elkaars hand vast om te laten zien dat iedereen erbij hoort."