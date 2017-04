Democraten blokkeren benoeming hoogste rechter

In de Verenigde Staten hebben de Democraten de benoeming van een nieuwe rechter aan het Hooggerechtshof geblokkeerd. Die uitzonderlijke actie tekent de verdeeldheid in de Amerikaanse politiek.

Normaal gesproken is de benoeming van een opperrechter niet iets waar veel discussie over is in de Senaat, als de kandidaat eenmaal is gepresenteerd. Omdat er een extra grote meerderheid van 60 van de 100 zetels nodig is, wordt doorgaans een kandidaat gezocht die bij beide partijen in de smaak valt.

Nucleaire optie

Maar nu zijn er 41 Democraten die hebben aangegeven niet in te stemmen met de benoeming van Gorsuch, een conservatieve kandidaat die is uitgekozen door president Trump.

Het is niet zo dat de aanstelling van Gorsuch nu kansloos is. De Republikeinen hebben de mogelijkheid tijdelijk de regels te veranderen, waardoor de benoeming met een gewone meerderheid kan worden goedgekeurd. Die methode is echter geheel tegen de mores van de Senaat in en wordt wel de 'nucleaire optie' genoemd.