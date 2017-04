Petersburgse politie zoekt twee bommenleggers

Kritiek is er wel op de beveiligingsdienst van de metro in Sint-Petersburg. De stations en perrons hangen er vol met bewakingscamera's, maar de vraag rijst of de beelden wel goed worden bekeken en beoordeeld. Op bewakingsbeelden is volgens een bron bij de politie te zien dat een man op de valreep uit de metro stapt waarin later de bom ontploft. De man was ingestapt met een tas of rugzak.

Op last van de regering is de beveiliging van het Russische openbaar vervoer in de grote steden aangescherpt. Omdat bij de mislukte aanslag in Sint-Petersburg een brandblusser werd gebruikt, hebben de beheerders van metrostations in Moskou de opdracht gekregen alle brandblussers te inspecteren.