EU-parlement bekritiseert Dijsselbloem

De Nederlandse EU-parlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) zegt dat de Nederlandse minister van Financiën in feite persona non grata is geworden in het parlement. Dat is niet alleen om zijn weigering te praten over Griekenland, ook zijn opmerking in een Duitse krant over 'drank en vrouwen' viel niet in goede aarde.

Die opmerking zorgde er al voor dat ruim 70 van de 751 Europarlementariërs wilden dat Dijsselbloem zou opstappen als voorzitter van de Eurogroep.