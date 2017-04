Tbs'er met finish in zicht in de fout en terug naar kliniek

Een man die werd verpleegd in een Groningse tbs-kliniek heeft opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De man had nog maar een maand tbs te gaan, toen hij in december tijdens zijn verlof opnieuw in de fout ging, schrijft RTV Noord.

Hij viel twee huizen in Groningen binnen op zoek naar geld. Ook beroofde hij een maaltijdbezorger van zijn scooter en geld. Daarna overviel hij een pizzeria, waarbij hij een medewerker bedreigde met een pistool.

Korte broek

De tbs'er kon uiteindelijk eenvoudig opgepakt worden dankzij zijn opvallende uiterlijk. De man droeg hartje winter een korte broek. Hij reed op dat moment op de gestolen scooter.

Volgens de rechtbank heeft de man structuur, begeleiding en een veilige omgeving nodig en kan hij die alleen in een tbs-kliniek krijgen.

Schadevergoeding

Naast de tbs met dwangverpleging kreeg de man ook een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd en moet hij zijn slachtoffers in totaal bijna 2500 euro schadevergoeding betalen.