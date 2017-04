Opvallend grote demonstratie tegen Bouterse

Al ruim een jaar geleden deed de protestgroep 'Wij zijn moe' een poging om een mensenmassa tegen de regering op straat te krijgen, maar dat mislukte. Volgens de leider van de groep, Curtis Hofwijks, is de tijd nu wel rijp voor een massaal protest.

Vakbonden niet

Hoewel diverse vakbonden met de regering in de clinch liggen, hebben zij hun leden nog niet opgeroepen de straat op te gaan. Ook andere oppositiepartijen dan de VHP hebben zich niet aangesloten bij de protesten.

Hofwijks betreurt dat. Hij verwijst naar de massale demonstraties van de afgelopen weken in buurland Frans-Guyana, die gesteund worden door vrijwel alle maatschappelijke organisaties. "Het is jammer dat we hier nog niet zo ver zijn. Maar dat is een kwestie van tijd", aldus de actieleider.

Morgen gaan er opnieuw mensen de straat op. De organisatie heeft de vakbonden en andere oppositiepartijen opgeroepen zich dan wel aan te sluiten.