Tien doden bij explosie in metro Sint-Petersburg

De Russische president Poetin is vandaag in Sint-Petersburg. Hij is geïnformeerd over de ontploffing en heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. Hij zegt dat het nog onduidelijk is wat de oorzaak van het incident is, maar dat alle opties worden opengehouden, dus ook terreur.

In Moskou zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen in de metro.