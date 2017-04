'Hoge werkdruk? Het is juist wel lekker om door te rammen'

Elke dag beginnen ze 's ochtends al met de voorbereidingen in de keuken. Elf of twaalf uur later, na het diner, kunnen ze pas weer naar huis.

De koks zien de hoge werkdruk als iets positiefs. Het geeft hen energie. "Ik ga gewoon als een paard", zegt een van hen. "Als je de hele tijd kan rammen, is er niets aan de hand. Dat kost het minste energie. Het is juist wel lekker als het goed doorstroomt."

En daarom buffelen ze door in hun keuken onder het restaurant. Er komt geen daglicht binnen en het is er snikheet door de houtskooloven. Maar toch hebben de koks van Thoms het er goed naar hun zin.