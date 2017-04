Politie Colombia onderschept 200 miljoen euro aan cocaïne

De Colombiaanse politie heeft beslag gelegd op meer dan zes ton cocaïne. De lading drugs heeft een straatwaarde van ruim 200 miljoen dollar. Het is een van de grootste drugsvangsten in de geschiedenis van het land.

Agenten onderschepten de harddrugs gisteren in de havenstad Barranquilla, in het noordoosten van Colombia. De cocaïne was verstopt in een container met schroot, die onderweg was naar Spanje.

Volgens de Colombiaanse minister van Defensie zijn de drugs afkomstig van de 'Clan del Golfo', ofwel Golf-clan. Die bende is opgericht door extreem-rechtse paramilitairen en wordt gezien als het grootste misdaadsyndicaat van het land.