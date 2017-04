Ayaan Hirsi Ali zegt lezingen af vanwege veiligheid

Ayaan Hirsi Ali heeft een serie lezingen in Australië en Nieuw-Zeeland op het laatste moment afgezegd om veiligheidsredenen. De islamcriticus zou er spreken over hervormingen van de islam, in het kader van haar Hero of Heresy-tour.

Hirsi Ali woont en werkt al jaren in de VS. Ze schreef een boek getiteld Heretic: Why islam needs a reformation now waarin ze haar ideeën over islamhervorming uiteenzet.

Ze zou vanavond op de Australische zender ABC deelnemen aan een paneldiscussie en daarna lezingen geven in Brisbane, Melbourne, Sydney en Auckland. In een verklaring schrijft ze dat ze tot haar spijt al haar optredens in Australië en Nieuw-Zeeland moet afzeggen om verschillende redenen, waaronder de veiligheid. Verder hoopt ze in de nabije toekomst alsnog te komen.

Protest

Australische media schrijven dat Hirsi Ali vanwege geplande protesten niet meer gaat. Zo'n 400 mensen hadden een petitie getekend tegen haar komst en er waren protesten aangekondigd van onder andere een groep moslima's.

Hirsi Ali is Somalische van geboorte, maar kwam in de jaren 90 in Nederland terecht, waar ze politiek asiel aanvroeg. Ze was Kamerlid voor de VVD en maakte samen met Theo van Gogh de film Submission. Na de moord op Van Gogh in 2004 zat ze enige tijd ondergedoken en kreeg ze permanente bewaking.

In 2006 vertrok Hirsi Ali naar de VS en sinds 2013 heeft ze ook de Amerikaanse nationaliteit. Ze heeft onder meer een eigen stichting, de AHA Foundation. Daarmee komt ze op voor de belangen van vrouwen en meisjes en probeert ze een einde te maken aan geweld tegen hen, zoals eerwraak.