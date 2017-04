Neres: Ajax kampioen? Zeker weten

"Waar blijft hij?", vroeg Co Adriaanse zich drie weken geleden af in Studio Voetbal. De oud-coach van onder meer Ajax had het over de 20-jarige Braziliaan David Neres, de man van twaalf miljoen euro. Zondag was hij er. Voor het eerst in de basis en voor het eerst scorend.

Natuurlijk ging er ook nog wel wat mis tegen Feyenoord (2-1). Een van zijn eerste dribbels eindigde over de achterlijn. Maar in de 36ste minuut lachte hij zijn beugel bloot na het maken van de 2-0. Op aangeven van Hakim Ziyech schoot hij bij de tweede paal binnen.

'Doelpunt in Klassieker altijd goed'

"Ik denk dat ik het goed gedaan heb", aldus Neres na afloop. "Ik werd als basisspeler opgesteld en heb 't goed gedaan. Een doelpunt maken in een Klassieker is altijd goed, maar winnen is belangrijker. We komen naderbij en gaan door."