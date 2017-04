Koks, onderwijzers en artsen ervaren hoogste werkdruk

Koks, artsen, juristen, leerkrachten in het basisonderwijs en managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening voelen de hoogste werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS, dat de werkdruk in veel voorkomende beroepen onderzocht.

Het CBS onderzocht beroepsgroepen met minstens vijftigduizend werknemers. Hoewel de vijf beroepsgroepen een vergelijkbare werkdruk zeggen te ervaren, zijn de oorzaken verschillend.

Koks zeggen dat ze vaak snel moeten werken. Voor de vier andere beroepsgroepen is een grote hoeveelheid werk een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk die ervaren wordt.

Emotioneel

Leraren en artsen geven ook aan dat hun werk emotioneel zwaar is en artsen zeggen daarbij ook wel eens ge├»ntimideerd te zijn door pati├źnten. Voor juristen weegt het aantal uren dat zij achter een beeldscherm doorbrengen zwaar mee.

De laagste werkdruk wordt ervaren door beveiligingspersoneel, auto- en taxichauffeurs, hoveniers, tuinders, kassamedewerkers en mensen in de kinderopvang.