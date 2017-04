Tientallen kinderen onder doden modderstromen Colombia

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft bekendgemaakt dat bij de modderstromen in het zuidwesten van Colombia zeker 44 kinderen om het leven zijn gekomen. In totaal zijn 170 van de 207 gevonden lichamen geïdentificeerd. De president verwacht dat het dodental nog verder op zal lopen.

“We stoppen niet met zoeken tot we de laatste persoon hebben geïdentificeerd”, zei Santos, die vandaag opnieuw het rampgebied bezocht. Het Colombiaanse leger maakte eerder bekend dat er ruim 200 mensen vermist zijn, maar volgens Santos zijn er geen cijfers bekend over het aantal vermissingen.

Aan de reddingsoperatie werken ruim 1100 militairen en politiemensen mee.

Volgens de directeur van de Colombiaanse eenheid voor risicomanagement bij rampen viel zaterdagnacht ongeveer een derde van de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. De modderstromen die als gevolg daarvan ontstonden, overvielen een groot deel van de inwoners van het getroffen gebied in hun slaap.

Gewaarschuwd

President Santos bezocht de afgelopen twee dagen de zwaar getroffen zuidelijke stad Mocoa. Hele wijken zijn hier bedolven geraakt onder de modder en het meegevoerde puin.

Het risico op modderstromen in Mocoa is al jaren bekend en is de afgelopen jaren veel groter geworden door ontbossing. In 1989 werd in een rapport al gewaarschuwd voor een ramp als deze. De regering werd toen geadviseerd een deel van de gekapte bossen opnieuw te planten en de rivieroevers te verstevigen. Waarom dit niet is gebeurd, is niet bekend.

Critici van president Santos verwijten hem dat zijn regering niets heeft gedaan met de waarschuwingen. Ook klimaatverandering wordt genoemd als oorzaak van de heftige regenval.