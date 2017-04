Moreno wint presidentsverkiezingen Ecuador; tegenstander eist hertelling

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador is uitgelopen op een nek-aan-nekrace. Volgens de officiële uitslag heeft Lenin Moreno gewonnen met 51 procent van de stemmen.

De conservatieve tegenkandidaat Guillermo Lasso geeft de strijd nog niet op. De voormalig bankier zegt dat er is gefraudeerd en eist een hertelling.

Volgens Lasso is het verdacht dat de uitslag zo snel bekend is, terwijl er in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen drie dagen moest worden geteld.

De conservatieve politicus wil breken met het beleid van de huidige president Rafael Correa, die met olie-inkomsten de levensstandaard van arme gezinnen verhoogde, maar ook met harde hand regeerde en bijvoorbeeld kritische pers de mond snoerde.

Miljoen nieuwe banen

Voormalig bankier Lasso is onder meer van plan belastingen te verlagen en een miljoen nieuwe banen te creëren, onder meer door buitenlandse investeringen.

Zijn tegenstander Moreno is in het verleden vice-president geweest. Hij is een vertrouweling van de huidige president Correa en werd door hem persoonlijk naar voren geschoven als presidentskandidaat.

Julian Assange

De uitslag van de presidentsverkiezingen in Ecuador kan ook gevolgen hebben voor Wikileaks-oprichter Julian Assange. Die zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, zodat hij niet kan worden uitgeleverd aan Zweden. Daar wordt hij verdacht van verkrachting.

Assange is bang dat Stockholm hem overdraagt aan de VS, waar hem een gevangenisstraf boven het hoofd hangt voor de publicatie van vele duizenden gelekte diplomatieke telegrammen en documenten met staatsgeheimen.

Lasso heeft eerder gezegd dat hij de bescherming van Assange onmiddellijk stopt als hij president wordt.