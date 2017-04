'Ziyech de stylist, de vormgever én de werker, de balveroveraar'

"Er was sowieso een groot verschil in kwaliteit", zegt oud-Feyenoorder Regi Blinker. "Iedereen bij Feyenoord was onder de maat. Ze misten Tonny Vilhena, maar ook Eljero Elia. Dirk Kuijt speelde niet sterk op links. Die zie ik liever in het centrum. Er was geen dreiging van de zijkant."

'Van één wissel wordt Feyenoord veel minder'

Mossou ziet een groot verschil tussen het Feyenoord op volle kracht en het Feyenoord met afwezigen. "Van één speler wisselen wordt het elftal meteen tien procent minder. Ajax heeft daar minder last van. Dat zag je vandaag met Justin Kluivert en David Neres."

Volgens Mossou kan Feyenoord het nog moeilijk krijgen de komende weken. "Rick Karsdorp liep ook op krukken het stadion uit. Het is de vraag of hij woensdag (Go Ahead Eagles thuis) en zondag (PEC Zwolle uit) haalt. Hetzelfde geldt voor Nicolai Jørgensen."