John van 't Schip is komend seizoen hoofdtrainer van PEC Zwolle. Hij volgt in Zwolle Ron Jans op, die sinds 2013 trainer is bij de club.

Van 't Schip stond voor het laatst onder contract in Australië bij Melbourne City FC. Daar stapte hij begin januari op vanwege familieomstandigheden.

Van 't Schip werkte eerder bij Ajax en Oranje (assistent), FC Twente, Melbourne Heart en Guadalajara.

Sinds enkele maanden werkt hij als analyticus bij de NOS.

Hij wordt maandag gepresenteerd bij PEC.