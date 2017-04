Verplaatsing struikelsteen haalt Israëlische media

Israëlische media hebben aandacht besteed aan de verplaatsing van een struikelsteen in Amsterdam, omdat bewoners van een huis die herdenkingssteen voor een Holocaust-slachtoffer niet voor hun deur wilden hebben. Onder meer de Jerusalem Post schreef erover.

In Amsterdam liggen enkele honderden herdenkingssteentjes voor huizen waar in de Tweede Wereldoorlog iemand woonde die door de nazi's is vermoord. Vrijdag bleek dat de bewoners van één huis een rechtszaak tegen de gemeente zijn begonnen omdat ze de 10 bij 10 centimeter grote steen met de naam van een slachtoffer voor hun deur te confronterend vinden. Ook zeggen ze last te hebben van mensen die naar binnen kijken.

Op verzoek van de bewoners is de struikelsteen nu verplaatst naar de rand van de stoep, dus verder weg van het huis. Veel mensen reageerden verontwaardigd op dat nieuws. Vanmiddag werden er zelfs bloemen gelegd op de tegel.

Hotel

De gedenksteentjes zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn Stolpersteine liggen inmiddels in heel het destijds door de Duitsers bezette deel van Europa. Demnig maakt zich niet druk over de zaak. Bij AT5 zegt hij dat er meer dan 60.000 steentjes in Europa liggen en dat dit pas de eerste keer is dat er klachten zijn.

De Jerusalem Post schrijft dat Amsterdam twee keer eerder klachten kreeg over de stenen, een van een Holocaust-overlevende die het niet aankon en een van een hotel dat bang was dat het toeristen zou afschrikken. De krant besluit het artikel over de kwestie met de constatering dat in de oorlog ongeveer 75 procent van de 140.000 Joden in Nederland is omgekomen in de Holocaust. "Van alle door de nazi's bezette landen had Nederland de meeste Holocaust-slachtoffers."

Van de 140.000 Nederlandse joden kwamen er in de jaren 1941-1945 102.000 om in de kampen; slechts 5000 keerden er terug.