Dit was het weekend: natuurramp Colombia, 1 april en spannende titelrace

Drie doden bij een ongeluk met een schoolbus in Zweden

Bij een busongeluk in het midden van Zweden zijn drie mensen om het leven gekomen. Er zijn veel gewonden. In de bus zaten 52 kinderen en zeven volwassenen, onder wie de buschauffeur. Minstens zes inzittenden zijn zwaargewond, van wie er twee in levensgevaar verkeren. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde op een recht stuk weg en het was volgens de reddingsdiensten op dat moment niet glad.

Homo's in Arnhem mishandeld met betonschaar

Twee mannen die in Arnhem hand in hand over straat liepen, zijn door een groep jongeren mishandeld. Bij een van de mannen zijn er met een betonschaar tanden uit zijn mond geslagen. Het homostel liep 's nachts over straat, toen een groep van zes tot acht jongeren begon te schelden. Volgens de twee ontstond er ruzie en vielen de jongeren hen aan. De politie heeft een jongen van veertien uit Arnhem en een man van 20 uit Gennep opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos.