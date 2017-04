Napoli houdt Juventus thuis op gelijkspel

De topper in Italië tussen Napoli en Juventus heeft geen winnaar opgeleverd. In Napels maakten de nummer 3 en 1 er een spannende gevecht van dat in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Koploper Juventus kende de beste start en kwam al vroeg in de wedstrijd op een voorsprong. Na een knap een-tweetje met Miralem Pjanic rondde Sami Khedira beheerst af. Gonzalo Higuaín maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap naar de landskampioen, maar wist in deze wedstrijd niet te imponeren.

In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op. Na een klein uur spelen werd de inzet van José Callejon (terecht) afgekeurd wegens buitenspel, maar een paar minuten later was het raak via Marek Hamsik. Napoli kreeg nog kansen op de zege, maar Juve hield stand en lijkt onbedreigd op de zesde titel op rij af te stevenen.

Europese plekken

In de strijd om Europese tickets is het in Italië wel reuze spannend. AC Milan verslikte zich uit bij hekkensluiter Delfino Pescara. Dankzij een blunder van de talentvolle keeper Gianluigi Donnarumma kwam Pescara vroeg op voorsprong. Milan wist via Chelsea-huurling Mario Pasalic wel nog gelijk te maken, maar bleef vervolgens steken.

Atalanta Bergamo haalde uit bij Genoa: 5-0. Daardoor ging de ploeg voorbij Inter en staat het nu op de vijfde plek. De Milanezen spelen morgen nog tegen Sampdoria.