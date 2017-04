Motocrosser Gajser heerst in Mexico, bijrol Nederlanders

Motocrosser Tim Gajser heeft in de MXGP zijn tweede grand prix op rij gewonnen. De regerend wereldkampioen uit Slovenië won bij de GP Mexico in León beide manches.

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff konden zich in beide races niet van voren laten zien. Herlings eindigde als veertiende en negende, Coldenhoff werd zeventiende en elfde.

Coldenhoff werd in Mexico gehinderd door een blessure, nadat hij tijdens de kwalificaties hard op zijn linkerschouder was gevallen.

Tweede grandprixoverwinning

Het betekende voor Gajser zijn tweede grandprixoverwinning van het seizoen. De Sloveen won twee weken geleden in Argentinië ook beide manches.

Hij gaat nu ook aan de leiding in het WK-klassement met 156 punten, gevolgd door de Italiaan Antonio Cairoli (136) en de Belg Clement Desalle (119).

Coldenhoff is de nummer 13 met 62 punten en Herlings de nummer 14 met 59 punten.

Valkenswaard

In León werd de vierde race van het seizoen gereden. Over twee weken reist het motocross-circus naar het Italiaanse Pietramurata (16 april) en een week later staat de Grand Prix in Valkenswaard op het programma (23 april).