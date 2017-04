Federer verslaat Nadal opnieuw en pakt 'de dubbel'

Roger Federer heeft ook zijn derde duel van 2017 met Rafael Nadal in winst omgezet. De Zwitser won in de finale van het masterstoernooi in Miami met 6-3, 6-4 van de Spanjaard, die hij eerder in de finale van de Australian Open en de achtste finales in Indian Wells klopte.

Het was de veertiende zege voor Federer in 37 duels met Nadal, die op dezelfde locatie dertien jaar geleden het eerste onderlinge treffen met 6-3, 6-3 won. Het toernooi won hij, ondanks vijf finales, echter nog nooit.

Koel uit de problemen

Federer stond in de eerste set dikwijls onder druk, maar werkte zich koel uit de problemen en forceerde de beslissende break bij 4-3. In de tweede set plaatste hij op 4-4 een break en na ruim anderhalf uur was zijn derde titel in Miami en zijn 91ste in totaal een feit.