'Kans op vinden van overlevenden Colombia is klein'

In Colombia wordt met man en macht doorgezocht naar overlevenden van de modderstroom. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is volgens Merlijn Stoffels van het Rode Kruis niet groot. Meer dan 1100 militairen en politiemensen zijn ingezet voor het graafwerk.

"Maar het is ook belangrijk dat de lichamen worden gevonden", zegt Stoffels. "Dat geeft duidelijkheid. Veel mensen zijn nu in paniek, omdat ze niet weten of vermiste mensen uit hun omgeving nog leven of dood zijn."

Zoekhonden

Het lokale Rode Kruis heeft assistentie gekregen van een team uit Bogóta met medische deskundigen en deskundigen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar en het bergen van lichamen. Ook biedt het team psychologische ondersteuning aan mensen die familieleden missen.

Het Rode Kruis in Colombia heeft ook zoekhonden die kunnen worden ingezet. Deze honden zijn erop getraind om te blaffen als ze een lichaam ruiken.

Volgens Janette Kruit van Signi Zoekhonden is de kans dat die zoekhonden nog overlevenden vinden klein. "In modderstromen vind je bijna nooit overlevenden", vertelt ze. Het is sowieso lastig voor de honden om in de modder te werken. "Lichamen onder de modder zijn veel moeilijker te ruiken dan bijvoorbeeld onder puin."