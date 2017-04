Go Ahead pakt met Maaskant volle buit in Enschede

Go Ahead Eagles heeft zijn eerste wedstrijd onder trainer Robert Maaskant verrassend gewonnen. De vervanger van de ontslagen Hans de Koning was met zijn ploeg met 2-1 te sterk voor FC Twente, dat bijna een uur lang domineerde in Enschede. Door de zege staat Go Ahead de laatste plaats weer af aan Roda JC.

De bezoekers kregen via Sander Fischer het eerste kansje, maar in het vervolg van de eerste helft hadden ze weinig in te brengen. De Tukkers combineerden er lustig op los, maar misten mede door goed keeperswerk van Theo Zwarthoed kans op kans.

Veertiende treffer Ünal

Nadat Bersant Celina, Kamohelo Mokotjo, Fredrik Jensen, Joachim Andersen en Enes Ünal dicht bij een treffer waren geweest, kreeg Twente op slag van rust toch loon naar werken. Jensen draaide zich knap weg en bediende Ünal, die beheerst zijn veertiende treffer van dit seizoen maakte.