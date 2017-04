Terpstra na derde plaats: vooraf had ik je voor gek verklaard

Niki Terpstra kreeg na afloop complimenten van zijn ploegmaten van QuickStep voor zijn sterke optreden in de Ronde van Vlaanderen. "Ik had je voor gek verklaard als je tegen mij had gezegd dat ik derde zou zijn geworden", klonk hij na afloop tevreden.

Terpstra had in de finale van de koers een controlerende rol, omdat teamgenoot en latere winnaar Philippe Gilbert voorop reed. Toch had de Noord-Hollander het gevoel dat hij voldoende kracht had als hij voor z'n eigen kansen had mogen rijden.

Verdedigend rijden

"M'n benen deden wel pijn, maar ik voelde dat ik in orde was. Ik hou niet van verdedigend rijden, maar het was nou eenmaal zo. Philippe heeft het fantastisch afgemaakt", aldus Terpstra, die ook oog had voor landgenoot Dylan van Baarle (vierde plaats). "Hij reed echt heel erg sterk."