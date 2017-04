Barcelona en Real Madrid verslikken zich niet

Koploper Real Madrid en nummer twee FC Barcelona hebben in de Primera Division geen fout gemaakt. Barça boekte een 4-1 zege bij nummer voorlaatst Granada. Luis Suárez opende namens Barcelona de score door de bal over doelman Guillermo Ochoa heen te lepelen.

Jeremie Boga gaf Granada met een diagonaal schot even hoop. Barça nam echter afstand door Paco Alcácer, een van richting veranderd schot van Ivan Rakitic en een treffer van dichtbij van Neymar. Dat was tevens het honderdste doelpunt van de Braziliaan in dienst van Barcelona.