Kortaangebonden krantenbezorger keelt klagende klant

In Duitsland is een abonnee doodgestoken door de krantenbezorger. De bezorger stak het slachtoffer meerdere malen in het bovenlichaam. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de politie stak de bezorger op de klant in voor diens deur. Een man van 23 hield de aanvaller in bedwang totdat de politie arriveerde.

Bezorging

De krantenbezorger (42) en de klant (51) zouden al vaker ruzie hebben gehad, omdat het slachtoffer vond dat de krant te vaak niet op tijd werd bezorgd. Na een nieuwe woordenwisseling over het tijdstip van bezorging, zou de bezorger een mes hebben getrokken.