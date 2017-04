Veel animo voor treinreizen met Boekenweekgeschenk

Zo'n 250.000 mensen hebben vandaag gebruikgemaakt van de mogelijkheid om gratis met de trein te reizen op vertoon van het Boekenweekgeschenk. Dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Reizigers konden met de barcode in het boekje Makkelijk Leven van Herman Koch de poortjes op stations openen.

Koch nam zelf ook de trein: tussen Amsterdam en Amersfoort, en tussen Amsterdam en Almere las hij voor uit zijn boek.

Op deze routes konden reizigers in de hele trein meeluisteren via een koptelefoon. Met de actie is een eind gekomen aan de 82e Boekenweek. Het thema was Verboden Vruchten.