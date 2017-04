Geen paniek bij 'Gio' en Kuijt: gaan hier als nummer 1 weg

Terwijl het op de Coolsingel onrustig werd na de 2-1 nederlaag van Feyenoord bij aartsvijand Ajax, reageerden trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Dirk Kuijt nuchter op het teleurstellende optreden van hun ploeg.

"Als we na 34 speelronden maar bovenaan staan, dan maakt alles wat daarvoor gebeurd is niet uit", zei hij over de titelstrijd. "We staan nog drie punten voor op Ajax en hebben alles nog in eigen hand."

Is hij dan niet teleurgesteld? "Natuurlijk wel, maar we gaan gewoon door. Wij zijn mentaal sterk. We konden het tij vandaag alleen niet keren na die vroege 1-0 en de blessure van Nicolai."