Homo's in Arnhem mishandeld met betonschaar

Twee mannen die in Arnhem vannacht hand in hand over straat liepen, zijn door een groep jongeren mishandeld. Bij een van de mannen zouden tanden uit zijn mond geslagen met een betonschaar.

De twee homoseksuele mannen liepen rond 04.00 uur over de Mandelabrug, toen een groep van zes tot acht jongeren voorbij kwam fietsen. De mannen werden uitgescholden, er ontstond een ruzie en de jongeren vielen de homo's aan. Twee verdachten van 14 en 20 jaar oud zijn opgepakt.

Volgens de slachtoffers hadden de daders "een licht getinte huidskleur". De politie is op zoek naar getuigen en biedt de slachtoffers ondersteuning vanuit een speciale projectgroep die LHBT'ers helpt.