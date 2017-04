Drie doden bij ongeluk schoolbus in Zweden

Bij een busongeluk in het midden van Zweden zijn drie scholieren om het leven gekomen. Er zijn veel gewonden. In de bus zaten 52 kinderen en zeven volwassenen onder wie de buschauffeur. Zes inzittenden zijn zwaargewond.

Het zou gaan om een kinderen uit de bovenbouw van een middelbare school in Stockholm. De groep was onderweg naar een ski-oord in Zweden.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een getuige heeft aan een verslaggever verteld, dat de bus plotseling begon te rollen. Alle beschikbare hulpdiensten in de regio zijn ingezet, waaronder drie helikopters.