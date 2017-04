Op een woonwagenkamp in Deventer is een man doodgeschoten. De 54-jarige man is vannacht in zijn woning om het leven gebracht. Een vrouw is aangehouden.

Volgens RTV Oost gaat het om de echtgenote. Ze wordt vandaag verhoord door de politie.

Omwonenden hebben gezegd dat de twee ruzie hadden. Of de ruzie de aanleiding is geweest voor de schietpartij, is nog niet duidelijk.

De politie is nog bezig met sporenonderzoek.