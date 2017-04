Max praat Lammers bij: harder getraind dan ooit

Fysiek was wel alles dik in orde, had hij gemerkt. "Dat was positief. We hebben in de winter ook wel een stuk harder getraind. Daarom ben ik heel blij met hoe alles is verlopen. Want tijdens de wintertesten rijd je op een dag veel meer dan normaal, en zeker achtereen. En dat ging prima."

Dat geldt ook voor de relatie met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. "We kunnen het goed met elkaar vinden en dat is positief voor het team. Want als je goed kunt samenwerken, kun je samen de auto verbeteren. Je probeert elkaar beter te maken, maar het is natuurlijk ook mooi om elkaar met gelijk materiaal te verslaan."