De sport van zondag bij de NOS

Vlaanderens Mooiste

Naast de voetballiefhebber komen ook de wielerfans aan hun trekken bij de NOS. Vanaf 13.30 uur is de Ronde van Vlaanderen live te zien en te volgen via een liveblog op NOS.nl. Om 14.15 is de koers ook te zien op NPO 1. Uiteraard ook in Langs de Lijn uitgebreid aandacht voor De Ronde. Prolongeert wereldkampioen Peter Sagan zijn overwinning, wint de sterk rijdende Philippe Gilbert of vervolmaakt Greg van Avermaet zijn Vlaamse zegetocht?

De renners gaan voor het eerst sinds 2011 weer over de Muur van Geraardsbergen, al zit de beroemde helling niet meer in de finale van de koers. Na de beklimming van De Muur moeten de renners nog 95 kilometer afleggen.