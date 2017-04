Wekdienst van 2 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Het is vandaag grotendeels droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond kan er wat motregen vallen. Morgen eerst grijs, maar later is er ook weer wat zon.

Wat heb je gemist?

Honderden doden in Colombia

In het zuiden van Colombia zijn door natuurgeweld honderden doden gevallen. De cijfers lopen uiteen van zo'n 190 tot ruim 250. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Na langdurige regenval ontstonden in het gebied overstromingen en aardverschuivingen. De slachtoffers werden in hun slaap verrast.