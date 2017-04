President Paraguay ontslaat minister en politiechef

President Cartes van Paraguay heeft de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen naar aanleiding van de hevige rellen gisteren in de hoofdstad Asuncion.

Die braken uit omdat de senaat zich in een geheime stemming uitsprak voor een omstreden grondwetswijziging. Cartes wil volgend jaar opnieuw met de verkiezingen meedoen, maar daarvoor moet de grondwet veranderd worden. De president mag in de voormalige dictatuur Paraguay maar een termijn van vijf jaar vol maken. Het land is getekend door de voormalige sterke man Alfredo Stroessner, die maar liefst 35 jaar met ijzeren vuist regeerde.

Veldslag

Betogers trokken gisteren na de stemming in de senaat op naar het parlement en raakten verwikkeld in een hevige veldslag met de oproerpolitie. Ze slaagden erin het parlement te bereiken en daar brand te stichten.

In het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij werd later de 25-jarige politicus Rodrigo Quintana doodgeschoten met een rubberkogel. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe mensen in het kantoor wegrennen en Quintana voorover valt. Een agent komt op hem toe en zet zijn voet bovenop hem.

De agent die de dodelijke schoten heeft gelost is onder de tientallen mensen die zijn opgepakt. De stemmingen over de grondwetswijziging in het Huis van Afgevaardigde zijn opgeschort. Daar heeft de regerende Coloradopartij de meerderheid, dus het zag ernaar uit dat de wijziging het zou halen.