Werth verovert derde wereldbeker

Dressuuramazone Isabell Werth heeft voor de derde keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. De 47-jarige Duitse was in de wereldbekerfinale in Omaha een klasse apart: met een score van 90,704% hield ze nummer twee Laura Graves (VS) ruim achter zich.

Madeleine Witte-Vrees werd vijfde, Edward Gal zesde. Werth won de wereldbeker al in 1992, op Fabienne. In 2007 onttroonde ze, op Warum Nicht, Anky van Grunsven (negen bekers).

Sinds een jaar heeft Werth in Weihegold weer een toppaard tot haar beschikking. Ze won goud (team) en zilver (solo) bij de Spelen van Rio de Janeiro en dit seizoen was ze de beste in zes van de negen WB-kwalificatiewedstrijden.