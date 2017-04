Locadia waardeert het voetbal veel meer dan voorheen

Missende schakel

Locadia's gretige inbreng tegen Sparta was iets waar het bij PSV voor de winterstop dikwijls aan ontbrak. Was de aanvaller de missende schakel? "We gaan niet naar excuses zoeken, maar het is een feit dat Jürgen een belangrijke schakel bij PSV is", aldus trainer Cocu.

"Hij was de afgelopen periode heel goed aan het trainen. Ik zei toen al dat hij zo moest doorgaan en dat het moment vanzelf komt dat hij een kans zou krijgen."